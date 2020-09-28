محافظ الشرقية: اشتراطات البناء ستختلف طبقا للكثافة السكانية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن اشتراطات البناء الجديدة ستختلف باختلاف المحافظة والمدينة، طبقًا للكثافة السكانية والمخطط التفصيلي، لافتًا إلى الإعلان عن المخطط التفصيلي لكل منطقة عقب الانتهاء من الاشتراطات.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليماته اليوم باستئناف البناء للحاصلين على التراخيص حتى أربعة أدوار، لحين صدور الاشتراطات الجديدة، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في حصر الأماكن الصالحة لإنشاء أحياء سكنية كـ«حي الأسمرات»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتطوير العواصم والمدن كبرى.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن الدولة تسعى لتوفير سكن يليق باسم الشعب والمواطن، وتغيير وجه الدولة للأجمل والأفضل، قائلًا إن مدبولي وجه بإرسال مخططات الكباري والأنفاق لإحداث نقلة وطفرات للمرور داخل العواصم والمدن في المحافظات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.