كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل تعامله مع أحد متابعيه من الشباب والذي علق على صورته قائلًا: "هو أنا لوحدي اللي ميعرفش مين ده"، ليرد عليه الموسيقار هاني شنودة "أستاذ محمد يشرفني أن أقدم لك نفسي، أنا الموسيقار هاني شنودة ملحن ومؤلف موسيقي وممكن أدعوك لتناول قنجان قهون معي في المنزل".



وقال "شنودة"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أنه يمكن أن يكون السبب في عدم معرفة الشباب به لأنه لم يدخل على السوشيال ميديا إلا منذ شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا وسيلة المعرفة الخاصة بالشباب، منوهًا بأن هذا الشاب لطيف جدًا ويعمل دكتور أشعة.



وأوضح الموسيقار هاني شنودة أنه دعا الشاب لاستضافته في منزله لتناول فنجان القهوة معه ويسمعه مقطوعة موسيقية من أعماله، مؤكدًا أنه ليس من الضروري أن يتعرف عليه الناس ولكن لا بد وأن يتعرفوا على نوع الموسيقى التي أثرت في الناس وغيرت في العالم.



