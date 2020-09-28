طرحت الفنانة الشابة رنا سماحة، أمس الأحد، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان " تتر النهاية "، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي ضمن أغنيات ألبومها "7 رجالة".

الأغنية كلمات على عبدالسلام وكريم أحمد ، ألحان كريم أحمد، وتوزيع حازم السعيد، ميكس وماستر خالد رؤوف، والكليب من اخراج سامى بساط.

وكانت سماحة طلبت من الجمهور مشاركتها في اختيار اسم الألبوم، ونشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، فيديو يتضمن عددا من الأسماء التي رشحتها للجمهور، وعلقت قائلة: "زي ما اتعودت انكم دايماً بتشاركوني كل حاجه قررت إن انتوا اللي هتختاروا اسم الألبوم".

وتضمنت اقتراحات رنا سماحة للجمهور لاختيار اسم ألبومها الجديد 10 أسماء هي، "نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك، قلبي معلم، 7 رجالة، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه إيه، تتر النهاية".