تقرير: استبعاد جورليبن من مواقع التخزين المقترحة للنفايات النووية بألمانيا

أفادت تقارير إعلامية أن تقريرا سيصدر في برلين اليوم الاثنين، بشأن مختلف مواقع التخزين المقترحة للنفايات النووية سيكشف أنه تم استبعاد منشأة التخزين المؤقتة في جورليبن بشمالي ألمانيا كحل طويل الأجل.

وذكرت مجلة دير شبيجل الإخبارية الألمانية يوم الأحد نقلا عن مصادر برلمانية أن منشأة جورليبن ليست مدرجة كمنطقة فرعية في التقرير المؤقت المرتقب بشدة من جانب الشركة الاتحادية للتخلص من النفايات المشعة.

وتم دمج مناطق في ولاية بافاريا الآن في قائمة المواقع المحتملة لأول مرة.

وكان موقع التخزين في جورليبن، وهي بلدة يقل عدد سكانها عن 650 شخصا في ولاية سكسونيا السفلى، مثيرا للجدل منذ عقود.

ويقول النقاد إن المنشأة غير مناسبة لتخزين النفايات النووية، لأن الملح في الأرض يمكن أن يضعف هياكل الاحتواء ويؤدي إلى تسرب إشعاعي.

وأصرت الحكومة على أن منشأة جورليبن مؤقتة، لكن المنتقدين والمتظاهرين يخشون أن يصبح الموقع دائما.