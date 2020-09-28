عميد سياسة واقتصاد بني سويف: غالبية المصريين يشعرون أن بلدهم بتسابق الزمن

قال الدكتور على مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن عملية الإصلاح الاقتصادي تعمل على ترشيد النفقات وتوجيهها بصورة تخدم المشاريع القومية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني كما ينعكس على المواطن من خلال مراعاة البعد الاجتماعي بعملية الإصلاح.

وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «غرفة الأخبار» المذاع عبر فضائية «extra news»، مساء الأحد، أنه لا يمكن الحديث عن عملية تنمية صناعية في ظل أزمة الطاقة، مشيرا إلى النمو الهائل في مجال الكهرباء والذي يعادل 13 ضعف إنتاج السد العالي وساهم بشكل كبير في عملية الإصلاح الشاملة.

وأكد أن شبكات الطرق هي شرايين التنمية التي ساهمت بشكل أساسي في عملية التنمية بالمجالات كافة، كما أن مشاريع القيمة المضافة غيرت مسار النمو في مصر، مشيرا إلى أهمية مشروع التكسير الهيدروجيني في مجال الطاقة.

ولفت مسعود إلى أهمية الوعي والظهير الشعبي في نجاح عملية التنمية، مؤكدا أن «الغالبية العظمى للمصريين يشعرون بالتغير وأن بلدهم بتسابق الزمن»، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن المواطن أصبح مشاركا أساسيا في عملية التنمية ما يثبت أن الشعب المصري يستحق أن يكون في مقدمة الشعوب على وعيه وتفهمه لمقتضيات عملية الإصلاح، مشيدًا بدور القيادة السياسية على دورها الهام ببرامج الإصلاح واهتمامها بالجانب الاجتماعي الذي انعكس على محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة.

وتابع مسعود، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من تجاوز أزمة كورونا بسلام، مستطردًا: «كان من سابع المستحيلات تحمل مصر لتبعات الأزمة لولا برنامج الإصلاح ومكناش نقدر نتكلم على شراكات أجنبية في كل المجالات قبل كدا.. إحنا حاليا بنشوف مصر وهي بتتبني صح على كل المستويات».