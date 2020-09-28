منصب رئيس وزراء ولاية صباح يثير خلافات داخل الحزب الحاكم في ماليزيا

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أعلن الائتلاف الحاكم في ماليزيا عن مرشحه لمنصب رئيس وزراء ولاية صباح اليوم الاثنين، وذلك في خطوة أثارت خلافات بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء محيي الدين ياسين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حاج محمد نور، مرشح حزب بيرساتو الذي ينتمى له محيي الدين، القول إنه سوف يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الولاية غدا الثلاثاء.

وأضاف أن الائتلاف الذي فاز بـ 38 مقعدا من بين 73 مقعدا في انتخابات ولاية صباح التي أجريت السبت الماضي أصدر قرارا " بالإجماع" بتعيينه.

ويمكن أن تثير هذه الخطوة توترات بين حزب بيرساتو وحليفه المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، حيث حذر رئيس المنظمة أحمد زاهيد من استحواذ حزب بيرساتو على مقعد ولاية صباح.

ويشار إلى أن محيي الدين يحظى بأغلبية ضئيلة في البرلمان، ويعتمد على نواب المنظمة الوطنية لدعمه.

وقد أصبحت هذه الأغلبية حاليا مهددة عقب أن قال زعيم المعارضة أنور إبراهيم الأربعاء الماضي إنه يحظى بدعم كاف لتشكيل حكومة جديدة.

وقال زاهيد إن عددا من نواب المنظمة الوطنية يدعمون أنور.