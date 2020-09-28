السعودية تضع آلية جديدة لتنظيم استيراد منتجات التبغ

أصدرت الجمارك السعودية تعميمًا على جميع منافذها البرية والجوية والبحرية، يتضمن آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ للمستوردين الأفراد عبر شركات النقل السريع أوالبريد أوالشحن الجوي.

وقالت الجمارك السعودية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الآلية تسمح للأفراد باستيراد كمية قدرها 2400 سيجارة (أي بما يُعادل 12 كرزًا)، وكمية قدرها 125 من السيجار و2 كيلوجرام من المعسل أو ما يُعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى، وذلك لكل ثلاثة أشهر.

وأوضحت أنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الكميات عند استيرادها، والتي تشمل رسومًا جمركية بنسبة 100%، يُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100% ومن ثم يُضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%.

وحول ما يتعلق بما يرد بصحبة المسافرين الأفراد، نوهت الجمارك بأن الكمية التي لا تتجاوز 200 سيجارة، أو 500 جرام لأنواع التبغ الأخرى كالمعسل، ستُعفى من الرسوم والضرائب.

ولفتت إلى أنه في حال وردت كمية أعلى من ذلك سيتم تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على كامل الكمية الواردة مع المسافر.

وأكدت الجمارك أنه سيتم حجز ما يزيد على الكميات المسموح بها ومطالبة المستورد الفرد والمسافر بإعادتها إلى مصدرها، وفي حال عدم إعادتها خلال المدة المحددة فإن المحجوزات تُعد متروكة وتُحال تلقائيًّا إلى مستودع المتروكات في الجمرك تمهيدًا لبيعها برسم الصادر، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.