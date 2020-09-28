قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن إجمالي طلبات التصالح وصل حتى أمس الأحد نحو 11 ألفًا و700 طلب، بقيمة أكثر 850 مليون جنيه، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح بسرعة للصالح العام.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن اللجان مستمرة في متابعة العقارات التي تقدمت بطلبات التصالح، بالتزامن على المتابعة اليومية لرؤساء الأحياء للخطة الموضوعة؛ لتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنيين.

وأوضح أن تقنين أوضاع العقارات يأتي في المقام الأول لصالح المواطن، وزيادة سعر الشقة وسهولة عملية البيع والشراء وتحسين البنية التحتية، مضيفًا "لن نطرد السكان من مسكنهم من أجل تنفيذ قرار إزالة".

وأشار إلى أنه مراعاة لظروف المواطنيين الجادين في التصالح، قرر تعديل نسبة الخصم على قيمة سعر المتر من 25% إلى 50%.