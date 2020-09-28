مصدر أمني: داعش يقتل زوجة ضابط شرطة ويختطف ابنه بالموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الأحد، بمقتل زوجة ضابط شرطة وإختطاف ابنه شمال غربي الموصل/400كم شمال بغداد.

وقال النقيب احمد العبيدي من شرطة نينوى إن"عناصر داعش هاجموا اليوم منزل عقيد في الشرطة المحلية بقضاء البعاج/120كم شمال غربي الموصل/ وتمكنوا من قتل زوجته واختطاف ابنه 14 عاما وإقتادوه إلى جهة مجهولة".

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان لها اليوم الأحد إلقاء القبض على أحد عناصر داعش بقضاء زمار/60كم غربي الموصل.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.