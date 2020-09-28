أخبار سارة للخضر بعد انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي وارتياح لماكرون

أظهرت تقديرات لوسائل إعلام فرنسية أن حزب الخضر حقق مكاسب جديدة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جلبت أيضا ارتياحا لتيار الوسط والرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضحت تقديرات محطة "فرانس إنفو" العامة اليوم الاثنين أن المعارضة المنتمية ليمين الوسط ستظل تهيمن على المجلس، وذلك بعد نشر النتائج النهائية للانتخابات التي جرت أمس على 172 مقعدا من أصل 348 مقعدا.

ولن يتم الإعلان رسميا عن التشكيل الدقيق لمجلس الشيوخ، الذي يتم انتخاب نصفه كل ثلاث سنوات، قبل الخامس من تشرين أول/أكتوبر، وهو الموعد النهائي للكتل البرلمانية لإعلان أعضائها.

وكان الخضر قد خسروا كتلتهم البرلمانية في انتخابات 2017 بعد الإخفاق في الحصول على المقاعد العشرة المطلوبة. وأشارت فرانس إنفو إلى أن الخضر سيحصلون على 11 أو 12 مقعدا.

وأشارت المحطة إلى أن حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" سيحصل على الأرجح على 21 إلى 25 مقعدا، وكانت مقاعده في السابق 23 .

يشار إلى أن لمجلس الشيوخ الفرنسي رأي في التشريع، ولكن يمكن نقضه من جانب النواب في مجلس النواب "الجمعية الوطنية".

ويتمتع حلفاء ماكرون بالأغلبية في الجمعية الوطنية.