 الرئيس الروسي: مكافحة كورونا مستمرة ولا يجوز التهاون وفقدان اليقظة - بوابة الشروق
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الرئيس الروسي: مكافحة كورونا مستمرة ولا يجوز التهاون وفقدان اليقظة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 7:36 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 7:36 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تواصل مكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على اليقظة، في الوقت الذي تشهد فيه روسيا ارتفاعًا للإصابات بالفيروس.

وأضاف بوتين - في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال افتتاح جلسة للجنة العامة لمجلس الدولة الروسي، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -: "أن مكافحة الوباء بعيدة عن نهايتها، حيث أنها مستمرة ولا يجوز التهاون وفقدان اليقظة بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن المخاطر التي يشكلها الفيروس لا تزال قائمة، داعيًا الناس إلى إبداء أقصى درجات المسؤولية عن أنفسهم وأقربائهم.

وأكد ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا من حماية أمن وصحة المواطنين، وتفادي إعادة فرض القيود الواسعة في البلاد.

وتشهد روسيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات بفيروس كورونا الذي جاوز في إحصائية الاثنين 8000 حالة بعد أن تراجع سابقًا إلى مستوى أقل من 6000 حالة.

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