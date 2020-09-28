عمرو العادلي: دار الشروق صنعت تحولا كبيرا في مؤلفات نجيب محفوظ

قال القاص والروائي عمرو العادلي، إن فكرة إنشاء وكالة أدبية هو تطور طبيعي لصناعة الكتاب، مضيفًا أنه على سبيل المثال، أغلفة مؤلفات نجيب محفوظ الصادرة قديمًا عن إحدى دور النشر تختلف بشكل كلي عن صورتها الحالية الصادرة عن دار الشروق التي اهتمت كثيرا بجودة الإصدار.

وأوضح صاحب رحلة العائلة غير المقدسة، والزيارة ورجال غسان كنفاني، وغيرهم من الأعمال الأدبية، أن القارئ كان فيما مضى يجد كلمات خاطئة والأغلفة تصميمها متشابه، لكن دار الشروق صنعت تحولا كبيرًا من حيث الورق وتصميم الأغلفة «الشرنك».

واختتم «العادلي» أن الوكالة الأدبية بجانب اهتمامها بالشكل العام للكتاب وتسويقه، فإن الخطوة الأهم هو تطوير المحتوى المُقدم للقراء وخروجه بالشكل اللائق.

وشهد حفل الإطلاق حضور كل من: أحمد مراد، عمرو العادلي، ضحي عاصي، أحمد القرملاوي، هالة البيشبيشي، أحمد مدحت سليم، محمد هشام عبية، شيرين سامي عاطف عبيد، إبراهيم عادل، مصطفي الطيب، مصطفى الفرماوي، فتحي المزين، شريف الليثي، محمد توفيق، نانسي ابراهيم، محمد الطنة، علي عبد المنعم، إيمان مهدي، عمرو عادل، باهر بدوي، علاء فريد، شريف عبد الهادي، علاء عمر، إبتسام ابو سعدة أحمد غريب، لخضر بن الزهرة، عمر سكر، هشام الجمل، صلاح هلال، أمل حجازي، وغيرهم من الكُتاب وأصحاب دور النشر والمهتمين بالشأن الثقافي.

الجدير بالذكر أن الوكالة الأدبية برئاسة برئاسة المستشار الثقافي عماد العادلي، والكاتبة ورائدة الأعمال المتخصصة في إدارة المشروعات المعنية بالتدريب والتوجيه وتطوير الذات صفاء عز، تُقدم خدماتها كاملة لدور النشر المصرية والعربية كما أنها تُقدم أيضًا خدماتها للأفراد بشكلٍ مُنفرد، حيث تُهتم بصناعة الكتاب في كافة مراحله بداية من التحرير ومُراجعة النَص الأدبي أفكارًا ولُغة وأُسلوبًا وصِياغةً كما تهتم بالتنسيق والإخراج الداخلي للكتاب، وتصميم الغُلاف، وتقدم خَدمات التَسويق الإليكتروني، وعقد حَفلات تَوقيع للعمل، وتصوير الحدث بشكل احترافي واستخدام الصور في الدعاية للعمل. وبناء جسر تواصل بين الكاتب ووسائل الميديا المختلفة ليحظى مؤلفه بالاهتمام الذي يستحقه.