كندا: تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة أونتاريو

أعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمقاطعة أونتاريو الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا ويقطنها حوالي 40% من سكانها.

وأوضحت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن هذه الإحصائية الجديدة تُعد رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بالمقاطعة، التي تُعد ثاني أكبر المقاطعات الكندية من حيث المساحة بعد كيبك، منذ بدء الجائحة أوائل العام الجاري.

وكانت الإحصائية الأخيرة الكبيرة في عدد الإصابات قد سجلتها أونتاريو في 24 أبريل الماضي حين أعلنت عن ظهور 640 حالة جديدة آنذاك.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في كندا يبلغ أكثر من 150 ألف حالة.