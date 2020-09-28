 كندا: تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة أونتاريو - بوابة الشروق
الإثنين 28 سبتمبر 2020 6:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟
النتـائـج تصويت

كندا: تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة أونتاريو

اوتاوا - أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 6:35 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 6:35 م

أعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمقاطعة أونتاريو الأكثر اكتظاظًا بالسكان في كندا ويقطنها حوالي 40% من سكانها.

وأوضحت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن هذه الإحصائية الجديدة تُعد رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بالمقاطعة، التي تُعد ثاني أكبر المقاطعات الكندية من حيث المساحة بعد كيبك، منذ بدء الجائحة أوائل العام الجاري.

وكانت الإحصائية الأخيرة الكبيرة في عدد الإصابات قد سجلتها أونتاريو في 24 أبريل الماضي حين أعلنت عن ظهور 640 حالة جديدة آنذاك.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في كندا يبلغ أكثر من 150 ألف حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك