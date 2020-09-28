أحمد أبو الغيط: أتفهم القلق الفلسطيني من اتفاقيات السلام مع إسرائيل

أبو الغيط: الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيرا وتتصرف تجاههم بشكل غير مقبول





قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يتفهم القلق الفلسطيني من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، مستدركا: «ولكن على الجانب الآخر أنا اهتميت بنقطة محددة جدًا، وهي أن دولة الإمارات تفاهمت مع الجانب الأمريكي، ولكن فُرض على إسرائيل تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية، وهذا أراه حدثًا رئيسيًا».

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «مع جيزال»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأحد، أن الضم كان قادمًا؛ لأن اسرائيل تتصور أن لها قوة قادرة على فرض إرادتها على العالم العربي نتيجة لعدة تراكمات حدثت خلال العشر سنوات الأخيرة.

ورأى أن إسرائيل لن تعود لفكرة ضم الأراضي الفلسطينية مرة أخرى، «والضمان هو العلاقات العربية الإسرائيلية البازغة»، مشيرًا إلى أن الدول العربية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في يديها إنهاء هذه العلاقات حال مخالفة اتفاق تجميد الضم؛ لأن الاتفاقيات قائمة بناء على هذا الشرط.

وذكر أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيرا وتصرفت تجاههم بشكل غير مقبول ومرفوض تمامًا، وكانت ولازالت ظالمة، بحسب تعبيره.