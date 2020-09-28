السعودية تعلن الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات بمواقع الحرس الثوري الإيراني

أعلنت المملكة العربية السعودية نجاح الجهات الأمنية في القضاء على خلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالمملكة أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والكاميرات وتليسكوبات القنص مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة.

وأضافت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.