 رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ٣٩ - بوابة الشروق
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رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ٣٩

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 10:30 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 10:30 م

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الـ٣٩، وقامت بنشر صورتها وهي تحمل تورتة عيد الميلاد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وعلقت رضوى على الصورة قائلة: "أنا تميت الـ٣٩.. تقريبًا أنا كبرت".

وقدمت رضوى الشربيني مجموعة من البرامج، منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجًا فنيًا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في"، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

 

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انا تميت ٣٩ سنه...وتقريبا كبرت😄

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

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