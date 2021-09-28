ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى 5 ملايين و559 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و701 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و559 ألفا و691 إصابة، من بينها 6 آلاف و124 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 239 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 119 ألفا و888 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و988 ألفا و109 أشخاص حتى الآن.