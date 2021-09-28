سجن 28 شابا بتهمة التظاهر والتخريب في موريتانيا

قرر قاضي التحقيق الموريتاني بمحكمة جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، سجن 28 شابا تظاهروا الأسبوع الماضي بمدينة "الركيز"، 200 كم جنوب العاصمة.

ووجه القاضي لهم تهم " التظاهر غير المرخص وإثارة والتحريض على أعمال الشغب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، وأودعهم بسجن مدينة "روصو" عاصمة المحافظة.

وقرر القاضي كذلك وضع 12 شخصا تحت المراقبة القضائية وأخلى سبيلهم فيما ألغى المتابعة القضائية عن طفل لم يتجاوز 12 عاما.

وكان وكيل النيابة أحال 41 شخصا إلى قاضي التحقيق بعد أن أكمل الدرك الموريتاني التحقيقات مع أكثر من 100 معتقل إثر الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الركيز وأسفرت عن اتلاف ممتلكات بمقار حكومية في هذه المدينة الواقعة بالقرب من نهر السنغال بولاية "الترارزه" جنوب موريتانيا احتجاجا على تدني الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة ونقص مياه الشرب وضعف خدمات الاتصالات.