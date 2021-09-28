السلطات الألمانية ترصد زيادة كبيرة في قضايا الإتجار بالبشر في 2020

رصدت السلطات الألمانية زيادة كبيرة في قضايا التحقيق المتعلقة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم خلال عام 2020.

وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مدينة فيسبادن، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، تم العام الماضي الانتهاء من 465 إجراء تحقيق في قضايا تتعلق بالدعارة القسرية أو الاستغلال الجنسي أو الزواج القسري.

وبحسب البيانات، يمثل ذلك زيادة قدرها 7ر22% مقارنة بعام 2019. ولا تستبعد السلطات وجود عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.

وأشارت السلطات إلى أن القدر الأكبر من القضايا كان يتعلق بالاستغلال الجنسي (291 تحقيقا). وجاء في تقرير المكتب: "التحقيقات تظهر أيضا تزايدا في عدد الضحايا الأصغر سنا".