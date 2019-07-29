الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا في بحر اليابان

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل لم تتحدد نوعيته اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن المقذوف أُطلق في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان .

ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد المقذوفات التي أطلقت، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وجاءت عملية الإطلاق بعد أن أعلنت بيونج يانج في وقت سابق من الشهر الجاري تجربة ناجحة لإطلاق ما قالت آنذاك إنه نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى، ما يمثل أول تجربة إطلاق منذ ستة أشهر.

وتقوم بيونج يانج منذ سنوات، بتطوير صواريخ قادرة على ضرب ليس فقط كوريا الجنوبية واليابان، ولكن يمكنها حمل رؤوس حربية تصل حتى إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية. ووفقا لتقديرات رابطة الحد من الأسلحة، فإنه اعتبارا من آب/ أغسطس 2020، يوجد ما بين 30 إلى 40 رأسا نوويا في كوريا الشمالية.