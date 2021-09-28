محافظ كفرالشيخ يتفقد 32 صندوق قمامة جديد لوضعهم بغرب وشرق المدينة

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، 32 صندوق جمع قمامة جديد صديق للبيئة، اليوم الثلاثاء، في إطار دعم منظومة النظافة بالمحافظة، وسيتم تعميم التجربة على مجالس المدن والأحياء، بحضور اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتوزيع الصناديق صديقة البيئة ووضعها بالشوارع غرب وشرق مدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، التي تم تطويرها ومنها شارع الزهراء ومنطقة الضرائب، ومحور سعد زغلول، وشارع المدارس، وصبري القاضي وغيرهم، من المناطق والشوارع، وتتميز صناديق القمامة الجديدة بسهولة تفريغها بسيارة تسع 30 طنا يتم كبسها بمكبس بسيارة نقل القمامة، ليتم نقلها في المقلب الوسيط بمدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة، وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مشيرا ان ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط بشوارع كفر الشيخ، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لها، وانه سيتم توزيعهم بغرب وشرق مدينة كفر الشيخ ليتم تعميم التجربة بكل مدن المحافظة.