قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ التعديات على أملاك الدولة أو المجاري المائية أمر غير مقبول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على تحسين أوضاع المواطنين، وبالتالي لا يجب أن يُقابل هذا الأمر بالتعديات.

وأشار إلى ضرورة لعب دور توعوي للمواطنين للإطلاع على الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين أوضاع المواطنين، بما يقود للالتزام بضوابط الدولة وقوانينها ووقف التعدي على أي منشأة.

وتابع: "الدولة بتقدم للمواطن كل خير وكل دعم، وتحسن جودة الحياة أمامه، وبالتالي يكون من غير المقبول أن يتم التعدي على مجارٍ مائية أو أراضٍ زراعية".

وكان الرئيس السيسي، قد شهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًّا.

وخلال الافتتاح، وجّه الرئيس السيسي، بإزالة جميع أشكال التعدي على جسور نهر النيل، وأمر خلال افتتاحه محطة معالجة مياه بحر البقر، قطع ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي متعدٍ على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف.