مقتل شخصين وإصابة 20 في تفجيرين بمدينة جرابلس السورية

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في انفجار عبوتين متتاليتين بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر في مستشفى مدينة جرابلس لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة وضعت عند حاوية للقمامة أمام المجلس المحلي، بعدها بدقائق انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط سوق شعبي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 17 آخرين بينهم خمسة في حالة حرجة".

وأكد مصدر في الشرطة الحرة التابعة للمعارضة السورية لـ"د.ب.أ"، فرض طوق أمني حول موقع الانفجارين، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت وجود شخصين على دراجة نارية وضعا العبوة عند حاوية القمامة وبدأت البحث والتحري عنهما.

وشهدت مدينة جرابلس انفجارات متتالية بسيارات مفخخة ودراجات نارية وعبوات ناسفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها نهاية شهر أغسطس من عام 2016.