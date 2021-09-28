الجمعية العامة للأمم المتحدة تنهي مناقشاتها العامة دون مشاركة أفغانستان وميانمار

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أنهت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشاتها العامة يوم الاثنين، دون مشاركة أفغانستان أو ميانمار.

واختتمت المناقشة العامة السادسة والسبعين للجمعية الأممية في نيويورك بكلمة ممثل تيمور الشرقية .

وتم إلغاء كلمتي أفغانستان وميانمار بعد أن طلب ممثلا البلدين شطب اسميهما من قائمة المتحدثين.

وكان هناك خلاف سابق حول من يجب أن يتحدث نيابة عن البلدين.

وتم تعيين مبعوث أفغانستان السابق لدى الأمم المتحدة غلام إسحق زاي قبل استيلاء حركة طالبان على السلطة فى البلاد .

كما تولى مبعوث ميانمار كياو مو تون مهام منصبه قبل الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط/ فبراير والذي شهد الإطاحة بالرئيسة الفعلية للحكومة اون سان سو تشي .

وبعد أن أدان تون الجيش علنا، حاولت الحكومة استبداله لكنها لم تنجح حتى الآن.