محافظ الأقصر يقود حملة مكبرة لإزالة تعدي على قطعة أرض بمدينة البياضية

قاد مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة اليوم الإثنين، لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ بإزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض البالغ مساحتها (٣٦ ف ١٤ ط ٢٣ س) الكائنة بناحية البياضية محافظة الأقصر، وذلك في ضوء تنفيذ القانون لاسترداد حق الدولة، حيث تمت إزالة جميع المباني المقامة على مسطح الأرض المشار إليها محل قرار الإزالة حتى سطح الأرض .

وفي سياق متصل وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية ،تم تنفيذ أعمال إزالة لـ ١٣ مخالفة بناء على أراضي زراعية وحماية نيل بمسطح على مساحة ٢٣٧٥م٢ بناحية البياضية بمنطقة الجولي فيل بالعوامية والواقعة بين الحد الفاصل بمدينة الأقصر ومركز البياضية.