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رومانيا: أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 4:10 م

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و210 آلاف و810 مُصابين على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 36 ألفًا و658 حالة وفاة عقب تسجيل 208 حالات وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليون و104 آلاف و496 شخصًا على مستوى البلاد عقب تسجيل 5 آلاف و701 حالة تعافي.

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