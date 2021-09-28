إحالة 4 أشخاص إلى القضاء اللبناني لتورطهم في بيع مواد ممنوعة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن إحالة أربعة أشخاص (سوريان ولبنانيان ) للقضاء المختص لتورطهم ببيع وشراء وتخزين ونقل مواد ممنوعة.

|وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الثلاثاء إنه إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم في 17 سبتمبر الحالي عند مفرق بلدة إيعات (شرق لبنان) وتوقيف ستة أشخاص من بينهم لبنانيان أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها باستكمال التحقيق.

ووفق البيان، أوقفت مديرية المخابرات تسعة أشخاص آخرين اشتُبِهَ بتورطهم في القضية، مضيفا أنه تم إحالة أربعة متهمين إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص.

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس عام 2020 ناجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزاً للتدريب و32 حرماً جامعياً، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.