 ضبط 20 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية بأسيوط - بوابة الشروق
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ضبط 20 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية بأسيوط

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 2:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 2:14 م

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن اسيوط من ضبط 20 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية بأسيوط .
شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية وأطراف الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط .

أسفرت جهودها عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى (10 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، 5 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 15 متهم.
كما تم ضبط كمية مواد والأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين. وتنفيذ 302 حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .

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