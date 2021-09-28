روسيا تعرب عن تخوفها من تصاعد التوترات في كوسوفو وتدعو الناتو لاتخاذ خطوات

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفها من تصاعد التوترات في جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد.

وأضافت المتحدثة الروسية، وفق لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن روسيا دعت الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى حث بريشتينا على سحب قواتها من شمال كوسوفو، قائلة: "نشعر بالقلق وسط ما تشهده كوسوفو من توترات متزايدة ناجمة عن تصرفات غير مسؤولة من جانب سلطات ألبان كوسوفو".

وأوضحت: واليوم من الواضح أن الوضع يتدهور من سيئ إلى أسوأ ونؤكد مجددا أن منظمة حلف شمال الأطلسي وبعثة الاتحاد الأوروبي لديهما تفويضات لمنع الظلم وبالتالي تتحملان المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين وضمان السلام والأمن.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه آن الأوان لممارسة ضغط قوي على إدارة بريشتينا كي تسحب قوات الأمن من شمال كوسوفو للحيلولة دون "انزلاق الوضع إلى صراع مفتوح".