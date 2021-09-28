 لميس الحديدي: التعديات على مياه النيل لا تُقنَّن.. حتى لو تخص جهات حكومية - بوابة الشروق
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لميس الحديدي: التعديات على مياه النيل لا تُقنَّن.. حتى لو تخص جهات حكومية

لميس الحديدي
لميس الحديدي
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:17 م

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ التعدي على مياه نهر النيل أو المصارف أو الترع الرئيسية أمر لا يتم تقنينه، لكن تُزال المخالفة على الفور.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنّ هذا الأمر يسري على الجميع بما في ذلك أي هيئة حكومية تقدم على فعل ذلك.

وأوضحت أن هناك أيضًا أراضي زراعية لا يقبل فيها التقنين، لكنّها أشارت إلى أن من يبني طابقين إضافيين بالمخالفة أو تمت توسعة الأرض دون سند قانون، فيمكن تقديم طلب تصالح فيها.

وتابعت: "لن تُقبل التعديات السافرة على مياه نهر النيل، فهي أمر غير مقبول، وهناك حملات مكبرة في كل المحافظات لإزالتها".

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