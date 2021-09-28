ممثل نظام أفغانستان السابق بالأمم المتحدة يتخلى عن خطابه في الجمعية العامة

أعلن الممثل الدائم للنظام السابق في أفغانستان في الأمم المتحدة غلام محمد إسحاق زي تخليه عن خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حفاظا على مقعد كابول بالأمم المتحدة ومصالحها الوطنية.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الثلاثاء/ أنه كان من المقرر أن يلقي إسحاق زي خطابا في الجمعية العامة السادسة والسبعين للأمم المتحدة أمس، لكنه تراجع.

وقالت بعثة أفغانستان في الأمم المتحدة - في تغريدة على موقع التديونات القصيرة (تويتر) - إنها ستواصل العمل مع مجلس الأمن الدولي؛ للحفاظ على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة.

وقال عضو المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين - في وقت سابق - إن من حقهم المشاركة في الأمم المتحدة، وانتقد قرار استبعادهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.