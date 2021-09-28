ماليزيا تسجل 11 ألفا و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبد الله بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية، إن المجموع التراكمي لإصابات كوفيد-19 في البلاد وصل الآن إلى مليونين و220 ألفا و526 إصابة، مؤكدا تسجيل 258 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في ماليزيا إلى 25 ألفا و695 شخصا.

فيما تعافى من الإصابة 14 ألفًا و160 مريضًا، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليونين و220 ألفا و526 حالة.