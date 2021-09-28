العراق: إطلاق عملية أمنية لملاحقة أهداف لداعش في ديالي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، إطلاق عملية عسكرية لتعقب أهداف مهمة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالي.

وقال طالب الموسوي، قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن تشكيلات الحشد الشعبي شرعت بعملية عسكرية لملاحقة فلول داعش بأربعة أهداف رئيسية ضمن قاطع العمليات، وأن العملية شملت تامين وتفتيش معسكر عائشة في جبل حمرين شمال شرق العظيم الذي يتخذ منه الإرهابيون مقرا لهم مستفيدين من وعورة المنطقة وتضريسها المعقدة .

وفي السياق، نفذت قوات مشتركة عملية أمنية لتعقب فلول داعش الإرهابي على الحدود بين ديالي وصلاح الدين، بهدف تامين المنطقة وإبعاد خطر داعش عن القرى وحماية خطوط الكهرباء الرئيسية وهي تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة.