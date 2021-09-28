الشرطة السويدية تفتح تحقيقا في انفجار جوتبورج

أصيب عدد من الأشخاص بجروح بالغة إثر انفجار كبير في مدينة جوتبورج السويدية.



وذكرت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي أنيدال، وأسفر عن حريق.



وتباينت الروايات حول عدد المصابين، حيث قالت الشرطة إنه تم نقل 20 شخصا للمستشفى، في حين تحدثت طواقم الطوارئ عن ستة إصاباتهم خطيرة.



وأفادت وكالة "تي تي نيوز" بنقل ما لايقل عن 16 مصابا إلى مستشفى قريب، أربعة منهم في حالة خطيرة.



وقال قائد قوات الإنقاذ إنه تم إجلاء مئات الأشخاص، كما قفز البعض من نوافذ المبنى.



وأفاد مراسل محطة "سي في تي" من الموقع أنه بعد أكثر من ثلاث ساعات من الانفجار، لا يزال دخان قوي يتصاعد من المبنى.



ولم يتضح بعد سبب الانفجار، على الرغم من أن متحدث باسم الشرطة قال إن السلطات لا تعتقد أن سبب الانفجار طبيعي. وقد تم فتح تحقيق في الحادث.



وشهدت السويد على نحو متكرر خلال السنوات الماضية تفجيرات متعمدة، لها صلة بالنزاعات بين عصابات، لكن نادرا ما يصاب أشخاص في مثل هذه الأحداث.