تقارير: احتجاز نحو 80 طالبا في تركيا وسط احتجاجات بشأن الإسكان

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اتخذت الشرطة التركية إجراءات ضد عشرات الطلاب اليوم الثلاثاء، في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات ضد نقص أماكن السكن بأسعار معقولة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت تقارير أنه تم احتجاز نحو 80 طالبا في إسطنبول ومدينة إزمير الساحلية.

وقالت محافظة إسطنبول، في بيان، إنه تم اعتقال 28 شخصا في الجانب الآسيوي من المدينة، وتم الإفراج عنهم لاحقا.

وأضافت المحافظة أنه تم اعتقال 17 امرأة و11 رجلا لأنهم رفضوا إنهاء احتجاج "غير قانوني" رغم مطالبتهم بذلك.

وفي ظل ارتفاع إيجار المنازل في تركيا، ينظم الطلاب احتجاجات من أجل المطالبة بإسكان قليل التكلفة من خلال النوم في الحدائق لعدة أيام.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الاحتجاجات أمس الاثنين ووصف المتظاهرين بـ "ما يطلق عليهم طلاب".