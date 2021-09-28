وزير الصحة الروسي: أنفقنا أكثر من 4 مليارات دولار على مرضى كورونا خلال 7 أشهر

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن بلاده أنفقت حوالي 300 مليار روبل أي ما يعادل 4.1 مليار دولار على علاج مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الروسية في 7 أشهر من عام 2021.

وأضاف موراشكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية على نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أنه خلال السبعة أشهر الماضية أنفق نظام التأمين الطبي الإلزامي حوالي 300 مليار روبل فقط على علاج مرضى الفيروس التاجي في المستشفيات.

وتابع: "إذا نظرنا إلى إجمالي النفقات الموحدة هذا العام والذي وفقًا للتقديرات، سيكون أكثر أو حوالي تريليون روبل، فهذا يمثل تحديا خطيرا لنظام الدعم المالي بأكمله".