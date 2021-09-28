قال نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أنه لا يوجد رئيس يفعل ما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مصليحي، خلال مداخلة هاتفية ع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «إحنا كان عندنا تعديات في كل حاجة في البلد، ولكن دلوقتي بقى في دولة وقانون وليس هناك مجاملات لأي أحد مهما كان».

وتابع: «الأمن الغذائي أحد أهم محاور الأمن القومي لأي دولة، ومن لا يملك غذائه يصبح ذليلا لآخرين، ونحن عانين فترة كبيرة من فواتير استيراد الغذاء، والآن لدينا مشروعات قومية عملاقة في مجال التوسع الزراعي لإنتاج الغذاء للشعب».

واستكمل: «هناك نصف مليون فدان سيتم زراعتهم في سيناء، وبالإضافة للغذاء هذا المشروع يوفر أكثر من مليون فرصة عمل لشبابنا، ويصنع بعدا استراتيجيا مهما لسيناء».

https://www.facebook.com/watch/?v=1210264879459012