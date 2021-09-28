 كوريا الجنوبية تُسجل 2289 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تُسجل 2289 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا في 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 10:54 ص

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 305 آلاف و842 مصابا، من بينهم 2.270 إصابة محلية.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال نفس الفترة شفاء 1.796 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 270.928، بالإضافة لتسجيل 8 حالات وفاة؛ ما رفع إجمالي الوفيات إلى 2.464.

وأشارت إلى أن 38.51 مليون شخص، أو 75% من سكان البلاد، هم إجمالي من تلقوا جرعاتهم الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر شهر فبراير الماضي وتم تطعيم حوالي 23.95 مليون شخص أو 46.6% بشكل كامل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك