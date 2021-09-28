كوريا الجنوبية تُسجل 2289 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا في 24 ساعة

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 305 آلاف و842 مصابا، من بينهم 2.270 إصابة محلية.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال نفس الفترة شفاء 1.796 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 270.928، بالإضافة لتسجيل 8 حالات وفاة؛ ما رفع إجمالي الوفيات إلى 2.464.

وأشارت إلى أن 38.51 مليون شخص، أو 75% من سكان البلاد، هم إجمالي من تلقوا جرعاتهم الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر شهر فبراير الماضي وتم تطعيم حوالي 23.95 مليون شخص أو 46.6% بشكل كامل.