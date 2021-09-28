ضبط تاجر أسلحة بأسيوط قبل توزيعها على عملائه لاستخدامها في الخصومات الثأرية

تمكن ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة غير المرخصة بأسيوط صباح الثلاثاء، من ضبط تاجر أسلحة بقرية مير دائرة مركز القوصية وبحوزته 6 بنادق داخل مزرعة قبل توزيعهم على زبائنه.



وكانت معلومات وردت إلى المقدم عبدالغفار الناحل رئيس مكتب منطقة أسيوط للأسلحة والذخيرة غير المرخصة تفيد قيام المدعو أحمد. ك .ك ب، تهريب عدد من الأسلحة غير المرخصة لتوزيعها وبيعها للمواطنين، وذلك لاستخدامها في الخصومات الثأرية وارتكاب جرائم القتل والسرقات، وبعرض المعلومات على اللواء أحمد عبدالنبي مدير الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة الغير مرخصة، واللواء سراج الكومي مساعد منطقة الوجه القبلي أمروا بسرعة ضبط المتهم وعقب تقنين الإجراءات ومتابعة خط سير المتهم.



وقامت قوة أمنية ضمت المقدم عبدالغفار الناحل رئيس مكتب أسيوط، والرائدان أحمد نايل ومصطفى عبدالحفيظ وكيلي المكتب، وعقب تقنين الإجراءات داهمت القوة مزرعة المتهم، وتمكنت من ضبط الأسلحة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.