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تراكم القمامة في مرسيليا بفرنسا بسبب إضراب جامعي النفايات

تراكم القمامة في مرسيليا بفرنسا
تراكم القمامة في مرسيليا بفرنسا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:12 م

أدى إضراب لجامعي النفايات في مدينة مارسيليا الفرنسية إلى تكدس تلال من القمامة في شوارع المدينة الواقعة على البحر المتوسط.

وأفادت إذاعة "أوروبا 1"، اليوم الثلاثاء، بأن الإضراب الذي بدأ يوم الخميس من الأسبوع الماضي، آخذ في الانتشار، حيث يعود الدافع وراء الإضراب في زيادة ساعات عمل سائقي شاحنات القمامة بشكل حاد دون دفع أجر إضافي.

وينص قانون العمل في جميع أنحاء فرنسا على أن عدد ساعات العمل لجميع العاملين في القطاع العام هو 35 ساعة في الأسبوع اعتبارا من بداية العام المقبل.

ويشتكي سائقو شاحنات النفايات، الذين يمكنهم حتى الآن العودة إلى منازلهم عند نهاية جولاتهم، من أنه سيتعين عليهم العمل ما إجماليه 28 يوما إضافيا في السنة إجمالا.

وقال السكان لإذاعة أوروبا 1 إنه يجب إيجاد حل لهذا النزاع، حيث إن تلال النفايات تدمر المدينة وتجذب الفئران.

واعتاد سكان ثاني أكبر مدينة في فرنسا على مشاكل جمع النفايات، وتشهد المدينة إضرابات كل عام تقريبا، كان آخرها في ديسمبر 2020، عندما توقفت شاحنات القمامة في أجزاء من المدينة لمدة أسبوعين.
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