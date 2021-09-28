محافظ البحيرة يعلن موافقة وزير الزراعة على توسعة المعهد الأزهرى بدمنهور

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أعلن هشام آمنة محافظ البحيرة، موافقة مهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توسعة المعهد

الديني الأزهرى بمساحة 3 قراريط لتصبح المساحة الكلية 10 قراريط والواقعة بحوض السندونية رقم 3 قسم أول خیری زمام جمعية نديبة بمركز دمنهور، تبرع من أحد الأشخاص.

وأوضح محافظ البحيرة أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزاري، وذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بدمنهور ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وبعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقانون.