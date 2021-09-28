تركيا: تحييد 6عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين ، تحييد ما لا يقل عن ستة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) في شمال العراق،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم السلطات التركية كلمة تحييد للإشارة إلى أن الإرهابيين المعنيين استسلموا أو قُتلوا أو أُسروا.

وفي سياق منفصل ، قال مصدر أمني ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن جهاز المخابرات الوطنية التركي حيد اثنين من الإرهابيين في شمال العراق.

واضاف المصدر أنه تم استهدف العنصرين الإرهابيين في عمليتين نفذتا يومي 20 و 26 أيلول/سبتمبر الجاري.

وبحسب الاناضول،غالبًا ما يختبئ حزب العمال الكردستاني الإرهابي في شمال العراق ، عبر الحدود الجنوبية لتركيا ، للتخطيط لهجمات إرهابية في تركيا.

وأطلقت تركيا في شهر نيسان/إبريل الماضي عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي حزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

وتقول الأناضول إنه في إطار حملة إرهابية منذ أكثر من 35 عاما ضد تركيا، فإن حزب العمال الكردستاني - الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية - مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص ، بما في ذلك النساء والأطفال والرضع.