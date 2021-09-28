مبابي لا يرغب في اللعب مع ميسي في سان جيرمان

بدأت المشاكل تعصف باستقرار باريس سان جيرمان مع قدوم ليونيل ميسي حيث لا يرغب كيليان مبابي، نجم فريق العاصمة الفرنسية في اللعب بجوار الساحر الأرجنتيني، حسبما أفادت تقارير صحفية.

أشار تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، لوجود مشاكل لدى كيليان مبابي في وجود ميسي بسان جيرمان خلال الموسم الحالي.

وكانت الكاميرات قد التقطت حالة من الاستياء بدت على وجه مبابي وهو يتحدث مع زميله إدريسا جايي، ويوجه نقدا شديدا لنيمار دا سيلفا خلال مباراة باريس ضد مونبلييه، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الفرنسي، بسبب عدم تمرير النجم البرازيلي الكرة لمبابي على النحو الذي يرغب فيه المهاجم الفرنسي الشاب.

ووفقا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن مبابي لم تكن لديه رغبة في اللعب بجوار ميسي هذا الموسم في صفوف سان جيرمان، لذا فإن المهاجم الفرنسي الشاب لم يعد يشعر بالراحة في النادي الباريسي.

وأوضح «الشيرنجيتو» أن مبابي لا يريد أن يلعب دورا ثانويا في سان جيرمان في ظل وجود ميسي، لذلك حدث ذلك الاصطدام مع نيمار.

وأشار البرنامج التلفزيوني الشهير إلى أن المران الأخير لباريس أظهر أن مبابي ونيمار منفصلين ومبتعدين عن بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى.

وحاول مبابي الرحيل لصفوف ريال مدريد طوال الفترة الماضية لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت العرض المادي الذي تقدم به المرينجي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب ليستمر لموسم إضافي في فريق العاصمة الفرنسية.