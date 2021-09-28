ناشطون يحذرون: الانشغال بكورونا تسبب في معاناة لملايين المرضى بالسل في 2020

حذرت مجموعة "شراكة دحر السل" من أن الأثر "العميق" لجائحة كورونا وما تسببت فيه من ضغط على أنظمة الرعاية الصحية تسبب في حرمان أكثر من 3ر4 مليون شخص آخرين مصابين بالسل من العلاج في 2020.

وقالت الشراكة، وهي هيئة مرتبطة بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن إهمال حالات السل يعني "الوفاة المحققة ربما لنحو نصف ذلك العدد".

وحذرت لوسيكا ديتيو، المديرة التنفيذية للشراكة، من أن ما يقرب من 50% من المرضى "لن يعانوا فقط من تداعيات المرض، وإنما سينقلونه أيضا إلى عدد أكبر بكثير، ما سيؤدي إلى استمرار دورة انتقال العدوى".

وتسبب إعطاء الأولوية لكورونا في تراجع عدد تشخيصات السل بـ 2ر1 مليون شخص حتى الآن هذا العام، مقارنة بعام 2019 ، عندما توفي 4ر1 مليون شخص بسبب المرض، بمعدل نحو أربعة آلاف شخص في اليوم، أي أكثر من إجمالي الوفيات الناجمة عن الملاريا وفيروس إتش آي في المسبب لنقص المناعة البشرية.

ويصاب نحو عشرة ملايين شخص سنويا حول العالم بالسل، وهو مرض تنفسي قابل للعلاج تسببه بكتيريا. وفي عام 2019، تلقى حوالي سبع من كل عشر حالات جديدة العلاج.

ودعت الشراكة اليوم إلى مضاعفة الإنفاق على الوقاية من السل وعلاجه حتى يتسنى تحقيق الآمال في القضاء على المرض بحلول عام 2030، وهو أحد أهداف الأمم المتحدة.