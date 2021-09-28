البورصة تواصل الهبوط

واصلت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الثلاثاء، لكن بخسائر أقل من أمس الاثنين، وخسر المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 0.5% ووصل إلى مستوى 10447 نقطة.



وخسرت البورصة المصرية نحو 1.4% في جلسة أمس، وهبطت البورصة الأسبوع الماضي بنسبة ملحوظة، وخسر المؤشر الرئيسي أكثر من 2%، حيث وصلت إلى نحو 2.2%، مسايرة الاتجاه العالمي للبورصات، حيث انعكست أزمة مجموعة إيفرجراند العقارية الصينية، على كافة الأسواق العالمية، ودفعتها لتحقيق خسائر كبيرة.



وبلغت مديونيات الشركة نحو 300 مليار دولار.



ولا تزال التراجعات في الأسواق العالمية لأسباب إضافية، إذ ضغطت قفزة في عوائد السندات الحكومية على أسهم شركات التكنولوجيا عالية النمو، بالإضافة إلى ظهور مؤشرات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.



وتراجع المؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أشارت قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أن المستثمرين يستعدون لارتفاع معدلات السيولة وخطر التضخم المستمر.



وأظهرت بيانات تباطؤ نمو رباح الشركات الصناعية الصينية للشهر السادس على التوالي في أغسطس وسط تكشف أزمة في الكهرباء تشكل تهديدا متزايدا للإنتاج والأرباح.