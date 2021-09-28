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تعليم النواب: لا يمكننا الاستغناء عن الجامعات الخاصة أبدا

مجلس النواب
مجلس النواب
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:28 م

قال هاني أباظة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنّه لا يمكن أبدًا الاستغناء عن الجامعات الخاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أن الجامعات الخاصة تمثّل محورًا موازيًّا للجامعات الحكومية التي تضم القطاع الأكبر من من عدد طلبة الثانوية العامة، بنسبة تصل إلى 90%.

وأشار إلى أن الجامعات الخاصة، وكذا الأهلية، تعتمد على ضخ استثمارات، وبالتالي تنتظر الحصول على الربح، بالتزامن مع العمل على جودة العملية التعليمية.

ولفت إلى أنّ التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة يُنفَّذ للمرة الأولى، وشدّد على أنّه يحقق العدالة بعدما كان يتم الانتقاء وفق "الهوى"، حسب تعبيره.

في الوقت نفسه، أوضح أن التنسيق الإلكتروني له بعض السلبيات، لا سيما خلال المرحلة الثانية التي شهدت توزيع الطلاب على كليات باهظة الثمن.

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