سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرحت أسرة الطبيب الستيني نادر العليمى، وهو الطبيب النفسي الوحيد بشمال أفغانستان، بأن العليمي تم اختطافه بواسطة مسلحين مجهولين هددوا بقتله سابقا، دون القدرة على تحديد الخاطفين أو إنقاذ الطبيب.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعد العليمي الطبيب النفسي الوحيد الناطق بالبشتونية، لغة أغلب أهالي أفغانستان، حيث ينتشر المرض النفسي بين أعداد كبيرة جراء الحرب والفقر والبطالة.

وتقول منزهة ابنة العليمي، والتى تعمل معه في مستشفاه بمزاري شريف، إن مسلحين مدعين بأنهم شرطيين لطالبان أوقفوا سيارة والدها ومن ثم قاموا باختطافه.

ويقول فردين ابن الطبيب المختطف، إن والده يعاني مرض السكري ويحتاج علاج منتظم ما زاد قلق العائلة.

يذكر أن العليمي يعمل بمجاله منذ عام 2004 إذ يتابع يوميا أكثر من 100 مريض نفسي منهم من يأتونه من بعد مئات الأميال لقلة الأطباء النفسيين بأفغانستان.

ويقول خان مراد زميل العليمي إنه لم يري أحدا من قبل بتلك الطيبة إذ إن العليمي رفض النزوح لخارج أفغانستان كما فعل كثيرون تحملا منه لمسؤولية المرضى.

وبجانب عمله الطبي فقد مول العليمي إنشاء مدرسة ثانوية مجهزة بأفضل التجهيزات المكتبية والمختبرية لخدمة طلاب مدينة مزاري شريف.