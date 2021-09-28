سريلانكا ترفع الرقابة على أسعار الأرز بعد فشل اللوائح الصارمة

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن سريلانكا قررت رفع القيود الصارمة على أسعار الأرز، تاركة القرار في أيدي التجار، في خطوة اتُخذت بينما صارت البلاد على شفا نقص في المادة الغذائية الأساسية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشلت محاولات الحكومة لاستخدام لوائح الطوارئ في دفع التجار إلى طرح مخزون الأرز في السوق، على الرغم من التحرك لتعيين مسؤول عسكري كبير يتمتع بصلاحيات مداهمة مواقع التخزين وفرض البيع بالأسعار التي تحددها الحكومة.

وقال وزير حماية المستهلك لاسانثا ألاجياوانا اليوم الثلاثاء: "قررنا تحرير ضبط الأسعار لتجنب أي نقص في الأسواق".

كما أفاد بأن الحكومة قررت استيراد 100 ألف طن متري من الأرز لتجنب أي نقص محتمل.

وبعد ساعات من إلغاء ضوابط الأسعار، رفع التجار الأسعار بحد أدنى 20 سنتا أمريكيا للكيلوجرام الواحد.

وزادت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر الغرامة على التجار الذين يبيعون الأرز بأسعار أعلى من تلك التي حددتها الدولة. حيث رفعت الغرامة من 20 ألف روبية (100 دولار) إلى مليون روبية للتجار الأفراد، في حين أدت الغرامة على الشركات المخالفة من 200 ألف روبية إلى 10 ملايين روبية.

وعلى الرغم من أن الغرامات تظل سارية بموجب القانون، لا يوجد الآن حد أقصى لأسعار بيع الأرز.

وكان قرار الحكومة بحظر استيراد الأسمدة الكيماوية اعتبارا من شهر مايو قد أضر أيضا بمحصول الأرز هذا العام.