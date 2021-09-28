الاتحاد الأوروبي يتراجع عن معاقبة أندية دوري السوبر الأوروبي

أسقط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الإجراءات القانونية ضد الأندية الثلاثة المتبقية التي لا تزال ملتزمة بما يسمى دوري السوبر الأوروبي، حيث أعلن بشكل رسمي أن الإجراءات ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد اصبحت «لاغية».

كانت الأندية الثلاثة صعدت الأمر للمحاكم عقب تهديد اليويفا بمعاقبتهم على إنشاء دوري انفصالي مخالف لقانون المنافسة الأوروبي، وسيتواصل يويفا أيضًا بالأندية التسعة الأخرى التي كانت مشتركة في محاولة الانفصال لإخبارهم بأنهم ليسوا مضطرين بعد الآن إلى دفع الغرامات المفروضة عليهم لمحاولتهم في أبريل الماضي.

وعلل يويفا قرار تخليه عن إجراءاته القانونية لأنه يحترم العملية القضائية الإسبانية، ويعتقد أنه ليس من مصلحته أو مصالح الاتحادات الأعضاء انا يستمر هذا النزاع من خلال المحاكم.