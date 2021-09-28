الفيضانات تودى بحياة 6 أشخاص في تايلاند

قالت وكالة الحماية المدنية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، إن هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى وقوع فيضانات غامرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضحت الوكالة أنه منذ نهاية الأسبوع الماضي، توفى ستة أشخاص، خمسة منهم في منطقة لوبوري، والسادس في منطقة بيتشابون، شمالا. ولا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين.

وتضرر حتى الآن 30 إقليما جراء الفيضانات، وجرى إعلان نحو 24 منطقة على أنها مناطق كوارث.

يذكر أن الأمطار الغزيرة، والفيضانات، نجمت عن هبوب عاصفة استوائية قوية، مرت فوق شمال البلاد في بداية الأسبوع.

وأضافت وكالة الحماية المدنية أن مستوى المياه في نهر شاو برايا الرئيسي في تايلاند ارتفع بصورة حادة، وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات في جميع المناطق التي تقع على النهر، بما فيها العاصمة بانكوك.

والفيضانات أمر شائع خلال موسم الأمطار في تايلاند، الذي يستمر من يوليو حتى أكتوبر.